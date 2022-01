Friedberger Medizinerin macht Neurodermitis-Patienten Hoffnung

Plus Die Friedberger Medizinerin Dr. Natalie Garzorz-Stark will mit ihrer Firma Dermagnostix GmbH die Diganose und Therapie von Hauterkrankungen verbessern.

Etwa zehn bis 20 Prozent aller Kinder und schätzungsweise zwei bis fünf Prozent aller Erwachsenen in Deutschland leiden unter Neurodermitis - meist ein Leben lang, denn die entzündliche Veränderung der Haut lässt sich zwar behandeln, aber nicht heilen. Eine Entwicklung aus Friedberg soll es nun ermöglichen, die Krankheit schneller festzustellen, Verläufe vorherzusagen und individuelle Therapien zu entwickeln.