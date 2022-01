Friedberg

vor 38 Min.

Fahrradstraßen und neue Verkehrsführung lassen weiter auf sich warten

Plus Die Grünen scheitern mit ihren Vorschlägen für konkrete Verbesserungen. Statt diverser "Insellösungen" will die Stadt Friedberg ein neues Konzept in Auftrag geben.

Von Thomas Goßner

Das Fahrrad soll als Verkehrsträger in Friedberg mehr Gewicht bekommen und deutlicher die Verkehrspolitik der Stadt prägen. Acht Jahre alt ist diese Forderung, die eine Projektgruppe aus Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und des SPD-Ortsvereins in einer Studie zur Situation der Radler im Stadtgebiet formulierten. Konkrete Auswirkungen hatte das bislang kaum, und auch ein Antragspaket der Grünen im Friedberger Stadtrat vom Dezember 2020 bleibt weitgehend folgenlos. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung lassen sich die meisten vorgeschlagenen Verbesserungen aus rechtlichen oder baulichen Gründen nicht umsetzen.

