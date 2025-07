Gerichtsverhandlung beim Rathaus: So läuft die "neue" Bäckertaufe ab

Ein neues Konzept für die publikumsträchtige Bäckertaufe hatte am Samstagabend beim Altstadtfest auf dem Marienplatz Premiere: eine Gerichtsverhandlung. Beim Publikum kam sie gut an. Wie lief sie ab?

Als ersten traf es Stadtpfarrer Steffen Brühl, dem unter anderem vorgeworfen wurde, minderwertigen Messwein nicht gegen Gin ausgetauscht zu haben. Die Stadtwache brachte ihn auf dem Schandkarren zu „Richter“ Peter Resler und „Magristatsmitglied“ Johannes Keller. Die beiden Laienschauspieler führten ihre Rollen in prachtvollen Roben und Perücken aus der Uhrmacherzeit mit Bravour aus. Eine Botin brachte ihnen ein Schreiben des Papstes, das die Verhandlung ausgelöst hatte. Der vom Kurfürsten eingesetzte Rentmeister war dazu extra aus München angereist, da die Vorfälle ein Mitglied des Klerus betrafen.

Johannes Kellerer als Mitglied des Magistrats verkündete die Anklage. Im päpstlichen Schreiben war zudem die Rede davon, dass man im Divano keine goldenen Badewannen und vergoldeten Wasserhähne gefunden habe. Brühl wehrte sich und schwor Reue, wurde jedoch immer wieder aufgefordert zu schweigen. Der Magistrat klagte, Brühl habe die Gläubigen vermehrt zu Spenden aufgefordert, was zu Lasten der Steuerzahlungen an die Stadt gegangen sei. Trotz seiner guten Absichten und Ideen, die an die des Bürgermeisters Roland Eichmann erinnerten, solle das Gericht seine Aktivitäten einschränken.

Als das Volk um Freispruch bat und das Publikum am Marienplatz bestens mitspielte, rief Resler als Richter zur Ruhe und verurteilte den Angeklagten. Entlastungszeugen wurden nicht zugelassen - und der Stadtpfarrer erhiel seine Strafe.

Die Idee zur neuen Gerichtsverhandlung kam aus der Verwaltung. Peter Resler, der seit einigen Jahren im Ruhestand ist, wurde von Festivalleiter Frank Büschel gefragt, ob er die Rolle des Richters übernehmen wolle. Resler, der auch gleich den Text selbst geschrieben hat, liebt das Theater und führte die Anklage mit Leidenschaft aus. Kellerer, der bei den Theaterfreunden Ottmaring mitspielt, ergänzte ihn perfekt. Für Kellerer ging es am Samstagabend direkt weiter auf die Bühne im Hafnergarten. Beide Laienschauspieler hatten sichtlich Spaß an ihren Rollen und freuen sich bereits auf den nächsten Samstag, wenn der nächste Angeklagte vorgeführt wird.

Ohne Verfahren abgeurteilt wurde bereits am Freitag Maria, Mitarbeiterin der Bäckerei Kratzer, die sich als Chefin aufführe, Brot mit Vogelkörnern verkaufe und schwarzes Gift namens „Chapuchino“ anrühre. Am späteren Samstagabend ereilte die Strafe der Bäckertaufe Roland aus Friedberg in der Steiermark, von dem die Stadtwache dachte, er gebe sich als Bürgermeister vom hiesigen Friedberg aus. Wegen seines unverständlichen Dialekts hatte man nicht verstanden, dass er eigentlich Biermeister ist. Pech gehabt!