Gerüchte um Windräder bei Ottmaring bringen Bürger in Rage

In Ottmaring, Bachern und Rohrbach kursieren Gerüchte über den Bau von bis zu fünf Windrädern im Bereich des Erlauholzes. Auslöser war ein Treffen, zu dem die Stadt Friedberg Grundstückseigentümer eingeladen hatte. Ihnen gehören Areale im Bereich der drei Konzentrationsflächen für Windkraft mit insgesamt 62 Hektar, welche die Stadt 2023 ausgewiesen hatte. Dass andere Bürgerinnen und Bürger nicht informiert wurden, lässt die Menschen in den südlichen Ortsteilen aufhorchen - und einiges befürchten. Die Bürgerinitiative „Rückenwind fürs Blauholz“ spricht auf ihrer Website von einem „Geheimplan“ und ruft zum Widerstand auf. Auch an unsere Redaktion wandten sich Bürger mit der Bitte um Aufklärung. Hier das Ergebnis der Recherche.

