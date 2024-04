Friedberg

vor 32 Min.

Gestochen scharfe Körperkunst: Tattoo-Convention findet in Friedberg statt

Plus Am Wochenende 20./21. April trafen sich in der Friedberger Stadthalle Fans des ewigen Körperschmucks. Viele ließen sich direkt dort ein Tattoo stechen.

Von Michael Eichhammer

Rund 150 regionale und internationale Tattoo-Künstlerinnen und -Künstler zeigen am Samstag, 20. April, und Sonntag, 21. April, in der Max-Kreitmayr-Halle ihr Können. „Jedes Alter und jede Schicht ist dabei“, sagt Veranstalter Jürgen Kuhn, der mit seiner Firma Discomakers mehrere Tattoo-Conventions in Bayern und Baden-Württemberg organisiert. Kuhn freut sich, dass der Event in Friedberg sich seit 2018 als feste Größe in Schwaben etabliert hat.

Hinter vielen Tattoos stehen persönliche Geschichten

Manche Besucher sind nur neugierig und lassen sich für einen möglichen späteren Termin inspirieren. Andere sind kurzentschlossen, entdecken an den Ständen ein ansprechendes Motiv und lassen sich noch am selben Tag tätowieren. Lars Hanrieder aus Altomünster beispielsweise springt die Darstellung des Anubis am Stand von Green An Dan Dragon Tattoo aus Altshausen in Baden-Württemberg ins Auge. Er lässt sich die altägyptische Gottheit mit dem Hundekopf aus persönlichen Gründen in die Haut stechen: Er hat nach einer Ägypten-Reise zwei Straßenhunde bei sich aufgenommen. „Tattoos sollten immer etwas Persönliches sein“, findet der 35-Jährige. Sein neunjähriger Sohn hat seit dem Samstag ebenfalls eine „Tätowierung“ – allerdings ein nur temporäres Kinder-Tattoo, welches nicht unter die Haut geht und nach spätestens einer Woche wieder verschwindet. Als „ Harry Potter“-Fan entschied er sich für einen Phönix. Die Preisspanne für Tattoos reicht von 100 bis über 1000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen