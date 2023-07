"Gigantisch": 170.000 Besucher strömen aufs Altstadtfest

Plus Das Altstadtfest ist beendet, das Fazit fällt allerorten höchst positiv aus. Zurückhaltung bei Essen und Trinken war nicht zu spüren. Der Andrang war gewaltig.

170.000 Besucher insgesamt zählte Veranstaltungsleiter Frank Büschel für die Festtage. Das ist kein Rekord, liegt aber weit über den Zahlen von 2019. Stärkster Tag war laut Büschel der Donnerstag, während am verregneten Mittwoch trotz freien Eintritts der schwächste Abend war. Büschel freut sich, dass alles gut gelaufen ist. "Das Altstadtfest ist nicht nur äußerlich ein Schmuckstück, sondern tut auch der Friedberger Seele gut", sagt er.

Auch Aktive, Wirte und Handwerker loben unisono die diesjährige Friedberger Zeit. Von Krieg und Inflation haben sich die vielen Besucherinnen und Besucher offenbar nicht abschrecken lassen. Die Polizei in Friedberg berichtet derweil von einem friedlichen Fest. Es habe keine Einsätze bei der Friedberger Zeit gegeben, teilt sie auf Anfrage mit.