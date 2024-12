Großer Flohmarkt füllt die Friedberger Stadthalle

Knapp 500 Interessierte schlängeln sich durch die vielen Stände. Allerhand ist geboten: edle Abendkleider mit Spitzenbesatz, Designertaschen oder Turnschuhe, alles ist dabei. Die Kundschaft ist altersmäßig bunt gemischt. Aufgrund der spezifischen Ausschreibung für Damenmode jedoch hält sich die männliche Besucherzahl in Grenzen. Am Eingang im Erdgeschoss warten die Besucher auf den Einlass, der drei Euro kostet und durch Ordnungspersonal geregelt wird. Für eine kleine Kaffeepause steht auch das Coffee-Bike, das sonst durch den Freitagsmarkt am Marienplatz bekannt ist, vor der Halle.

