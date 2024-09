Grundschule Süd muss zum neuen Schuljahr die Rektorin verabschieden

Viele Details sind ihr aus der Anfangszeit noch in Erinnerung. Etwa, dass in der Lehrerkonferenz über fehlende Fensterbretter in der Schule gesprochen wurden. Probleme, die die Grundschule Süd im Jahr 1999 geplagt haben – damals war die Schule erst zwei Jahre alt. Und Ruth Kotzian hat dort als junge Lehrerin nach ihrem Referendariat unterrichtet. Heute kann sie auf eine zwölfjährige Zeit in der Schulleitung zurückblicken. Nun steht für sie ein neuer Lebensabschnitt an: Sie verlässt die Grundschule Süd.

