Gute Vorsätze für 2025 umsetzen mit dem Friedberger Kneippverein

Der Kneippverein lädt ein, aktiv für Gesundheit und Wohlbefinden in das neue Jahr zu starten. Das Kursangebot richtet sich an alle, die etwas für sich und Ihren Körper tun möchten. Der Verein hat Angebote für jedes Alter, auch Nichtmitglieder sind eingeladen, an Kursen teilzunehmen. Programmhefte liegen im Brunnenhof, im Bürgerbüro, in Apotheken, Cafés und Geschäften aus.

Kurse im Kneipp-Treff im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4, Friedberg:

Osteoporose-Gymnastik ab 7. Januar: 10 Einheiten mit jeweils 60 Minuten immer am Dienstag ab 17.00 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 2195356.

Yoga ganz entspannt ab 7. Januar: 10 Einheiten mit jeweils 75 Minuten immer am Dienstag um 18.15 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 2195356.

Hatha-Yoga ab 8. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 75 Minuten immer am Mittwoch um 17.30 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 602337.

Fit auf dem Stuhl ab 8. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 45 Minuten immer am Mittwoch um 9.00 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 707078.

Qigong ab 8. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 60 Minuten immer am Mittwoch um 10.00 Uhr und 11.15 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 707078.

Hatha-Yoga ab9. Januar: 10 Einheiten mit jeweils 75 Minuten immer am Donnerstag um 09.00 Uhr und um 10.30 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 2195356.

Faszienyoga ab 9. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 75 Minuten immer am Donnerstag um 18.15 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 707078.

Qigong ab 9. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 60 Minuten immer am Donnerstag um 17.00 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 707078.

Faszienyoga ab 13. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 75 Minuten immer am Montag um 19.15 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 707078.

Pilates ab 13. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 60 Minuten am Montag um 18.00 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0163 5428292.

Beckenbodentraining ab 13. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 60 Minuten immer am Montag um 14.00 Uhr und 15.15 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 781885.

Body und Balance ab 13. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 60 Minuten jeweils am Montag um 16.30 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 781885.

In der Sporthalle über dem Stadtbad, Gymnastikraum I finden ab 07. Januar folgende Kurse statt:

Männer - Fit von Kopf bis Fuß ab 7. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 60 Minuten am Dienstag um 18.30 Uhr statt; Anmeldung unter Tel. 0821 4708125.

Wirbelsäulengymnastik ab 7. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 60 Minuten am Dienstag um 11.00 Uhr statt; Anmeldung unter Tel. 0821 605679.

Wirbelsäulengymnastik ab 7. Januar: 11 Einheiten mit jeweils 60 Minuten am Dienstag um 17.15 Uhr statt; Anmeldung unter Tel. 0821 4708125.

Wirbelsäulengymnastik ab 9. Januar: 12 Einheiten mit jeweils 60 Minuten am Donnerstag um 9.15 Uhr statt; Anmeldung unter Tel. 0821 781885.

Auch das Element Wasser kommt in dieser Saison nicht zu kurz:

Kurse im Realschulbad:

Aqua-Fitness ab 7. Januar (Restplätze vorhanden): 12 Einheiten mit jeweils 45 Minuten am Dienstag um 20.00 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 7290077.

Aqua-Fitness ab 9. Januar (ausgebucht).

Aquafitness – Power & Fun ab 13. Januar (ausgebucht).

Kurse im Stadtbad:

Aqua-Fitness Kurse ab 8. Januar (Restplätze vorhanden): 12 Einheiten mit jeweils 45 Minuten am Mittwoch um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0821 6080177.

Aqua-Fitness Kurse ab 09.01.2025 (Restplätze vorhanden): 12 Einheiten mit jeweils 45 Minuten am Donnerstag um 9.30 Uhr, um 10.30 Uhr (ausgebucht) und um 11.30 Uhr (Tiefwasser); Anmeldung unter Tel. 0821 6080177;

Im Frühjahr sind Wanderungen im Angebot:

Altstadt von Günzburg und Besuch der Straußenfarm im Leipheimer Moos am 22. März.

Wanderung um die Festungsanlage von Ingolstadt inmitten einer Parklandschaft und Spaziergang durch die Altstadt am 26. April.

Anmeldungen und weitere Informationen ausschließlich unter Tel. 0821 2679461. Die geführten Wanderungen werden rechtzeitig in der Zeitung vorgestellt, auch hier sind Mitglieder wie Nichtmitglieder gerne gesehen.

Kontakt: Das Büro im Kneipp-Treff im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4, Friedberg; Telefon: 0821/248 41 85 ist ab 7. Januar 2025 am Dienstag und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. (AZ)