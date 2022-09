Gymnasium Friedberg mit Berufswahl-Siegel ausgezeichnet

Die Schule überzeugt die Jury mit Angeboten wie einem Berufs-Speeddating. Um den Schülerinnen und Schülern bei der Orientierung weiterhin zu helfen, ist viel geplant.

Kaum fertig mit der Schule, sehen sich viele Schülerinnen und Schüler plötzlich mit der Frage konfrontiert, wie es nach dem behüteten Schulleben weitergeht. Was in den Abschlussjahren oft weit entfernt schien, steht unmittelbar vor ihnen: die berufliche Zukunft. Für viele ist das überfordernd; was sie später machen wollen, unklar. Um Abhilfe zu schaffen und die jungen Leute auf das Berufsleben vorzubereiten, zeigt das Staatliche Gymnasium Friedberg besonderes Engagement. Es wurde deswegen mit dem Berufswahl-Siegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft ausgezeichnet.

Friedberger Schule bietet für die neunte Jahrgangsstufe Betriebspraktika an

Die Freude war den Lehrerinnen und Lehrern sowie der Direktorin anzusehen, als die Laudatio verlesen wurde. Besonders positiv aufgefallen sei der Jury die kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Erfahrungen und dem Feedback der ersten Zertifizierung. Erwähnenswert sei der Ausbau der Kontakte zu externen Partnern und die neu gestaltete Website. Die Friedberger Schule bietet für die neunte Jahrgangsstufe Betriebspraktika an, und für die elften Klassen gibt es einen Berufsorientierungstag, bei denen Informationen über verschiedene Berufsbilder, Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge bereitgestellt werden.

Das Gymnasium Friedberg wurde mit dem Berufswahlsiegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft ausgezeichnet. Das Berufswahlsiegel-Maskottchen Siegmund ist mit dabei bei der Verleihung. Foto: Manuel Rank

Auch Exkursionen in regionale Betriebe sowie regelmäßig stattfindende Vorträge mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft sind Teil des Studien- und Berufsorientierungsprogramms. In enger Zusammenarbeit mit der Forum Media Group GmbH (Merching) lernen die Schülerinnen und Schüler zudem, Lebensläufe und Bewerbungen zu verfassen, und es werden Vorstellungsgespräche simuliert.

2019 bekam das Friedberger Gymnasium erstmalig das Siegel verliehen. Auch dieses Jahr konnte die Schulgemeinschaft unter Direktorin Ute Multrus die Jurymitglieder wieder mit einem "schlüssigen und gelebten Berufsorientierungskonzept" und den zahlreichen Studien- und Berufsorientierungsangeboten von sich überzeugen – als eine von 55 Schulen in Bayern. Bei einer feierlichen Verleihung überreichte Jil Saeger vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft zusammen mit ihrer Kollegin Vera Beitner die Plakette. Als Einführung der Feier spielte die Schülerin Pia Hammerl ein Stück auf der Geige, begleitet von Musiklehrer Stefan Immler.

Bereits 2019 überzeugte das Gymnasium mit einem vielseitigen Angebot

"Einmal Teil des Netzwerks bekommt man das Siegel nicht zwangsläufig im nächsten Jahr wieder verliehen", erklären die Vertreterinnen des Bildungswerks. Multrus betont außerdem den besonderen Einsatz, als Schule mit naturwissenschaftlichem, sozialwissenschaftlichem und sprachlichem Zweig Angebote für wirtschaftsinteressierte Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. "Wir legen großen Wert auf Praxisbezug auch als Gymnasium ohne wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungsrichtung", erläutert sie.

Pia Hammerl nannte als persönliches Highlight das "coole Berufs-Speeddating". Das Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Berufssparten habe ihr sehr geholfen, neue Berufsfelder kennenzulernen, erzählt die Schülerin. An anderen Schulen gebe es so ein Angebot nicht.

Das Gymnasium Friedberg wurde mit dem Berufswahlsiegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft ausgezeichnet. Zu Beginn der Verleihung spielt Schülerin Pia Hammerl ein Stück auf der Geige, begleitet von ihrem Musiklehrer Stefan Immler auf dem Klavier. Foto: Manuel Rank

Auf dem Erfolg will man sich im Gymnasium aber keinesfalls ausruhen. Es sei bereits eine Exkursion nach München geplant. Den Schülerinnen und Schülern soll dort Einblick in ein großes Technologieunternehmen gewährt und ein "Silicon-Valley-Gefühl" übermittelt werden. In einer Führung wird es um das Thema Digitalisierung gehen und darum, welche neuen Berufsfelder sich daraus ergeben.