Sorge in Haberskirch: Was passiert mit der Marienkapelle?

Plus Die Wegkapelle am Ortseingang von Haberskirch zerfällt langsam. Die letzte Renovierung liegt schon mehr als 30 Jahre zurück. Das ist nicht das einzige Problem.

Die Wegkapelle am Ortseingang von Haberskirch ist schon lange ein Wahrzeichen des Ortsteils. Bis vor ein paar Jahren stand sie auf einer Wiese neben einer alten Birke. Doch mittlerweile ist sie zu einem Randdasein verurteilt, in schlechtem Zustand und umringt von neu gebauten Wohnhäusern. Viele Anwohner sind unglücklich darüber und wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für die kleine Kapelle.