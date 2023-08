Friedberg

vor 34 Min.

Heiße Tage, kühle Köpfe: Wie Menschen mit Optimismus der Sommerhitze trotzen

Plus Abkühlung im Kühlraum oder Energie-Kick durch lauwarmen Kaffee: Vier Anti-Hitze-Tipps vom See, der Baustelle, aus dem Eiscafé und dem Blumenladen.

Von Sarah Mayr

Während sich die meisten von uns gerade nach kühlen Rückzugsorten sehnen, gibt es einige furchtlose Individuen, die sich der sengenden Hitze mit einem Lächeln entgegenstellen. Die Inhaberin der Friedberger Eisdiele Tutti Frutti, ein unverdrossener Bauarbeiter, eine agile Rentnerin am Friedberger See und drei Mitarbeiterinnen von Blumen Eichele gewähren Einblicke in ihren Umgang mit den hochsommerlichen Temperaturen.

Seit knapp drei Jahren führt Elizabeth Schück nun schon das Eiscafé Tutti Frutti in Friedberg mit viel Hingabe. Es macht ihr nichts aus, bei heißem Wetter zu arbeiten, ganz im Gegenteil: Sie schöpft daraus ihre Energie. „Ich liebe die Hitze und blühe an heißen Tagen erst so richtig auf“, erzählt die 51-Jährige. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Kroatien, half sie schon als Kind unter der gleißenden Sonne auf den Feldern mit. Sie ist hart im Nehmen und die Arbeit bei hohen Temperaturen gewohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

