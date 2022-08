Herrgottsruh steht wegen Statikproblemen eine große Sanierung bevor

Plus Die Arbeiten an der Friedberger Wallfahrtskirche werden mindestens 4,5 Millionen Euro kosten. Auslöser für die Probleme sind auch Maßnahmen bei der letzten Sanierung.

Herrgottsruh ist eine der bekanntesten Kirchen des Wittelsbacher Landes. Viele erinnern sich noch an die großen Sanierungen ab 1997 (außen) und ab 2003 (innen). Damals wurde nicht nur die originale Farbigkeit wieder hergestellt, es wurden unter anderem auch statische Maßnahmen vorgenommen. Warum muss das Gotteshaus schon wieder wegen statischer Problemen aufwändig renoviert werden? Kirchenpfleger Wolfgang Schuß sowie die Architekten Frank Kühne und Ulrich Starzyk (Büro Fußner-Kühne Friedberg) erläutern bei einem Ortstermin die Gründe.