Im Dienst der Pferde: Osteotherapeutin eröffnet spezielle Praxis

Plus Sanfte Berührung, große Wirkung: Als Osteotherapeutin für Pferde bewirkt die Friedbergerin Sylvia Basch Wunder. Die Liebe zu den Tiere kommt nicht von ungefähr.

Es war ein langer, steiniger Weg, doch nun erfüllt sich Sylvia Basch ihren lang ersehnten Traum, auf den sie viele Jahre hingearbeitet hat. Die ausgebildete Pferde-Osteotherapeutin hat seit Kurzem ihre eigene mobile Praxis eröffnet. So sieht ihre Arbeit mit den Tieren aus.

Geboren und aufgewachsen in Friedberg, hatte Basch bereits von Klein auf eine besondere Verbindung zu Pferden. Sie nahm früh Reitunterricht und wurde Reitbeteiligung bei der Stute ihrer Schwester. Besonders faszinierten sie die Tiere aufgrund ihrer feinen Körpersprache und Sensibilität. „Es ist unglaublich, was man alles aus ihnen lesen kann und wie viel sie mit ihrer Körpersprache ausdrücken können“, schwärmt die 33-Jährige. „Sobald man einmal ihr Vertrauen gewonnen hat, ist man als Team unschlagbar.“