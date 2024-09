In Bachern rollen bald schwere Maschinen an: In der Asbacher Straße müssen einige Bäume gefällt werden. An dem Schritt führt laut Forstbetriebsgemeinschaft kein Weg vorbei, denn das Waldstück wurde zuletzt stark in Mitleidenschaft gezogen.

