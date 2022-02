Friedberg

vor 19 Min.

Am Ortsrand von Friedberg entstehen 55 neue Häuser und Wohnungen

Auf diesem Feld an der Straße Lechrainhöhe in Friedberg Ost soll gebaut werden. Geplant sind Einzel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser.

Plus An der Lechrainhöhe sollen Einzel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Wie hoch dürfen die Bauten werden, um möglichst viel Wohnraum zu schaffen?

Von Ute Krogull

Die Häuser und Wohnungen, um die es in der Sitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses ging, dürften heiß begehrt sein. Sie liegen an der Lechrainhöhe am Ortsrand. Ruhige Lage. Schöner Blick. Pläne, dort zu bauen, gibt es seit Jahrzehnten. Jetzt werden sie konkret. 55 Wohneinheiten werden in Friedberg-Ost voraussichtlich entstehen.

