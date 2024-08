In Friedberg, Merching und Kissing werden hochwertige Räder gestohlen

An gleich mehreren Orten ereigneten sich in den vergangenen Tage Diebstähle. Am Friedberger Bahnhof entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube im Wert von 600 Euro sowie ein Rad der Marke Giant im Wert von 500 Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 9. August, 9 Uhr, bis zum 10. August, 9 Uhr.

Auch in Kissing schlugen Unbekannte am Bahnhof zu. Zwischen Samstag, 10. August, und Montag, 12. August, wurde dort ein Moutainbike der Marke Ghost im Wert von 400 Euro gestohlen.

In Merching wurden von Sonntag, 11. August, 20 Uhr, bis zum Montag, 12. August, 7 Uhr, aus einer offenstehenden Garage zwei Räder gestohlen. Sie waren von der Marke Ciclista in Weiß-Rot und von Ultegra in Blau. Es entstand ein Diebstahlschaden von 650 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323 1710. (AZ)