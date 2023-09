Friedberg

Ist die Kinderbetreuung in Friedberg zu teuer?

Die Stadt muss bei den Förderrichtlinien für die Kinderbetreuung nacharbeiten. So sollen die Kita-Träger künftig auch nachweisen, wie sie die Zuschüsse verwenden.

Plus Allein 2023 zahlt Friedberg rund 900.000 Euro mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Zuschüsse. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beanstandet diese Förderpraxis.

Die Stadt Friedberg muss ihre Zuschussrichtlinien für die Kinderbetreuung überarbeiten. Das verlangt der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, der das finanzielle Gebaren der Stadt in den Jahren 2017 bis 2021 unter die Lupe genommen hat. Der Entwurf des Prüfberichtes beanstandet die bisherige Praxis, Bau und Betrieb der Kindertagesstätten über das gesetzliche Maß hinaus zu fördern. Im genannten Zeitraum flossen auf diese Weise rund 3,6 Millionen Euro als freiwillige Leistung an die Kita-Träger, obwohl es dafür keine ausreichende Beschlusslage gibt. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) geht freilich davon aus, dass dieses System vom Stadtrat so gewollt gewesen sei.

Laut Prüfungsverband genießen die Friedberger Träger durch diese Unterstützung deutliche Vorteile. Dennoch haben zuletzt einige Kindertagesstätten ihre Elternbeiträge zum Teil drastisch erhöht – je nach Art und Dauer der Betreuung in der Spitze um mehr als 70 Prozent. Der Stadtrat hat diese neuen Sätze trotz einiger Proteste rückwirkend zum 1. September genehmigt.

