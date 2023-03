Jetzt ist die Zeit für den Kernobstschnitt – so gelingt er richtig

Der Verein für Gartenfreunde zeigt, wie richtiges Obstbaumschneiden gelingen kann. Worauf ist zu achten? Und wie setzt der Klimawandel heimischen Obstbäumen zu?

Grundsätzlich gilt: Wer einen gesunden und ertragreichen Obstbaum haben will, muss Zeit aufwenden und ihn pflegen. Wie man das am besten hinbekommt, lernten 30 Baum- und Gartenbegeisterte im Garten hinter der Herrgottsruhkirche in Friedberg. Im kostenlosen Baumschneidekurs der Blumen- und Gartenfreunde wurde von Gartenpflegerin Bettina Deponte gezeigt, wie der Kernobstschnitt im Frühjahr abläuft.

Im Frühjahr, wenn sich Schnee und Eis zurückziehen, wird es Zeit für die Baumpflege. Obwohl viele Gärtnerinnen und Gärtner die Arbeit bereits im Winter erledigen, ist der optimale Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt rund um den Monatswechsel Februar und März. In dieser Zeit ist der Baum noch in der "Saftruhe", aber die Vegetationsphase steht kurz bevor. Die durch den Rückschnitt geschlagenen Wunden kann das Gehölz durch die aufsteigenden Baumsäfte in der Vegetationsphase gut wegstecken. Dann kann auch getrost auf Wundbalsam oder Ähnliches verzichtet werden, erklärt die Baumpflegerin. Zudem bieten sich frostfreie Tage für den Rückschnitt an, um den Baum nicht zusätzlich zu schwächen.

Das Glattschneiden der Wunde mit der Hippe sorgt für einen besseren Wundschutz. Foto: David Honold



Wer etwa einen Apfelbaum im Garten stehen hat, freut sich über eine ergiebige Apfelernte. Dafür muss der Baum zurückgeschnitten werden, damit neue Triebe und auch die Äpfel ausreichend Platz haben. Folgende Äste können entfernt werden:

Warum und wo Obstbäume schneiden?

Totholz, kranke und brüchige Äste

steil nach oben wachsende Wassertriebe (nehmen Früchte Nährstoffe und Sonnenlicht weg)

nach innen oder steil nach oben wachsende Äste

Bei Konkurrenztrieb einen der beiden Äste

Bei "Besenwachstum": ein Drittel der Äste ausdünnen

keine Äste die größer als zehn Zentimeter sind

Die nach oben wachsenden Wassertriebe müssen weg, da sie den Früchten Licht und Nährstoffe rauben. Foto: David Honold



Gartenpflegerin Bettina Deponte erklärt das Ziel des Kernobstschnitts: "Durch einen Baum muss man einen Hut durchwerfen können." Dabei wolle man grundsätzlich eine Pyramidenform herstellen. Eine gute Kronenform habe man dann erreicht, wenn es licht und luftig ist. Bei all diesen Tipps gilt aber auch - was Baumschneideanfänger beruhigen kann - "Obstbäume verzeihen in der Regel einiges, es gibt kein ganz falsch oder ganz richtig beim Rückschnitt", so die Gartenpflegerin.

Welches Werkzeug zum Schneiden und Sägen?

Hier gilt es, das Werkzeug zu verwenden, das praktisch ist. Oft versperrt dichtes Geäst anfangs den Zugang mit einer Leiter. Dann kann eine Astsäge auf einem höheneinstellbaren Teleskopstiel Abhilfe schaffen oder die sogenannte Schneidgiraffe. Hier bietet es sich an, die Baumschneidearbeiten mindestens zu zweit durchzuführen, weil eine Person den Ast stützen kann, der abgeschnitten werden soll. Für ältere Personen ist es ratsam, auf "Hochentaster" zurückzugreifen, da das Arbeiten vom Boden grundsätzlich sicherer ist als von der Leiter aus. Beim Schneiden und Sägen sollte man auch auf scharfes und sauberes Werkzeug achten, um den Baum nicht mit splittrigen Wunden unnötig zu belasten und einen Schädlingsbefall nicht ungewollt von Baum zu Baum zu tragen.

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Obstbäume aus?



Wer selbst einen Garten hat, kann die Auswirkungen des Klimawandels auf die heimischen Pflanzen- und Baumarten bereits beobachten. Wochenlange Trockenheit setzt Obstbäumen im Sommer zu. Bettina Deponte rät, Obstbäume im Sommer bei Trockenheit zu gießen. Auch beim jährlichen Rückschnitt kann man seinen Obstbaum auf Hitze vorbereiten, indem man nicht zu viel in der Krone des Baumes wegschneidet, damit das volle Blätterdach den Baum schützen kann.

Mit dem richtigen Sägewerkzeug klappt der Rückschnitt auch vom Boden aus. Foto: David Honold

Eine weitere Folge der Klimaerwärmung: Die Vermehrung von Schädlingen wird erleichtert und Pflanzenkrankheiten breiten sich schneller aus. Zudem fangen Bäume durch milde Winter und schneller kommende Frühlinge früher an zu blühen. Da es trotzdem immer wieder Frostnächte gibt, werden die heranwachsenden Blüten und Knospen oft zerstört. Diesem Wetterphänomen ist nur durch später blühende Sorten zu begegnen.