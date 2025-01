Jahreshauptversammlung beim Schäferhundeverein Friedberg

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnten die Mitglieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben drei gut besuchten Leistungsprüfungen sowie einem Workshop in der Sparte IGP gab es hervorragende sportliche Leistungen und eine besondere Mitgliedschaft zu ehren.

Vorsitzender Harald Zahn ehrte Mitglied Hermann Weiß für 40 Jahre Treue zur Ortsgruppe, in der er viele Jahre als Vorsitzender tätig war. Seine hundesportlichen Leistungen machten die Ortsgruppe weit über ihre Region hinaus bekannt. Bis heute ist Herr Weiß für den Verein in vielen Bereichen im Einsatz und ein unverzichtbar, allzeit geschätztes Mitglied. Im Anschluss übernahm Ehrenvorsitzender Hermann Weiß das Wort, um die Vereinsmeister des Jahres 2024 zu ehren. Vereinsmeister FCI-IFH2 (Fährtensuche) ist Armin Kramer mit seinem Schäferhund Hombre von Prevent. Das Team konnte bei der Landesgruppenausscheidung mit 98 Punkten (von 100) den 2. Platz belegen und nur eine Woche später auf der Deutschen Meisterschaft für Fährtenhunde in Rochlitz starten. Dort konnte das Duo an beiden Prüfungstagen mit sehr guten Ergebnissen (92 /93 Punkte) abschließen. Das bisher das einzige Team der Ortsgruppe, das zweimal hintereinander auf einer Deutschen Meisterschaft starten konnte!

Vereinsmeisterin FCI-IGP: Liane Ehler, mit Schäferhündin Rosi vom Bauernland, erreichte in der Frühjahrsprüfung 255 Punkte, in der Herbstprüfung sagenhafte 279 Punkte (von 300). Frau Ehler konnte sich zwischen den beiden Prüfungen durch ihren unermüdlichen Fleiß enorm verbessern und wurde für ihre vorzügliche Leistung in der Versammlung geehrt. Im Anschluss wurde den geehrten Mitgliedern ein Präsent überreicht.

v.l. Vorsitzender Harald Zahn, Ausbildungswart Liane Ehler, Mitglieder Hermann Weiß und Armin Kramer Foto: Irene Langer