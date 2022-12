Jetzt ist es offiziell: Das übernächste Altstadtfest steigt schon 2025

Weil die "Friedberger Zeit" durch Corona aus dem Takt geriet, findet sie nach 2023 ausnahmsweise in zweijährigem Abstand statt. Das nimmt Rücksicht auf Aichach.

Das 13. Altstadtfest "Friedberger Zeit" findet ausnahmsweise bereits nach zwei Jahren Abstand zum anstehenden Fest (7. bis 16. Juli 2023) vom 4. bis 13. Juli 2025 statt. Danach wird das Fest wieder im Dreijahres-Turnus stattfinden. Das beschloss nun der Friedberger Stadtrat einstimmig auf Empfehlung des Kulturausschusses.

Zum Hintergrund: Seit dem 725. Stadtjubiläum im Jahr 1989 findet das historische Altstadtfest alle drei Jahre statt. Dieser Turnus hat sich nach Ansicht der städtischen Kulturabteilung bei den Beteiligten bewährt, da die Veranstaltung mit großem Aufwand und Einschränkungen verbunden ist.

Aber: Es war in den vergangenen Jahrzehnten gängige Praxis, dass die historischen Feste in der Region möglichst nicht gleichzeitig stattfinden und die Veranstalter weitgehend aufeinander Rücksicht nehmen. Durch die Pandemie hat sich die Austragung in Friedberg und von ähnlich gelagerten Festen andernorts verschoben. Im Jahr 2023 finden daher sowohl in Friedberg (7. bis 16. Juli) als auch in Aichach (8. bis 10. September) die historischen Feste statt. Mit Rücksicht auf die Stadt Aichach schlug die Stadtverwaltung Friedberg daher vor, das Altstadtfest in Friedberg einmalig aus dem Regelturnus zu nehmen und bereits 2025 wieder zu begehen.

Das wird folgendermaßen begründet: 2021 musste Aichach seine „mittelalterlichen Markttage“ wegen der Pandemie absagen, hat diese aber mit Rücksicht auf Friedberg (hier war das Fest ursprünglich für 2022 geplant) auf den September 2023 verschoben. Da in der Folge auch Friedberg das Fest verschob, kommt es im kommenden Jahr zu der Doppelung.

Teilnehmer am Altstadtfest von Friedberg befürworten Terminierung

Eine Befragung der aktiven Festteilnehmer und -teilnehmerinnen in Friedberg bei der Altstadtfestgilde und beim Handwerkertreffen ergab laut Kulturamtsleiter Frank Büschel mit großer Mehrheit das Votum, aufgrund dieser Konstellation einmalig bereits wieder nach zwei Jahren die "Friedberger Zeit" zu feiern. Dieser Meinung schloss sich die Verwaltung an.

Somit bestünde bereits jetzt Planungssicherheit für alle Beteiligten und auch für den Festkalender in der Region. Alternativ hätte das Fest ohne Rücksicht auf Aichach im gewohnten Rhythmus 2026 stattfinden können oder ausnahmsweise erst nach vier Jahren, also 2027.

Insgesamt kommen laut Büschel die Vorbereitungen für die Großveranstaltung gut voran, die Vorfreude der Beteiligten wächst. Viel los ist zum Beispiel auch in der Stoffstube. Mit Sorge blickt die Stadt aber auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten bleibt der Festobolus unverändert bei fünf Euro pro Tag und zehn Euro für das ganze Fest, wie bereits vor einigen Wochen im Kulturausschuss des Stadtrates berichtet wurde.

Aber auch die aktiven Teilnehmer, die höhere Aufwendungen und Personalkosten tragen müssen, sollen nicht stärker zur Kasse gebeten werden. Für Wirte und Bäcker wurden die Standgebühren bestätigt: Zum pauschalen Grundbetrag von 1000 Euro kommen 75 Euro je Garnitur oder Stehtisch, 150 Euro für den Ausgabestand, 100 Euro für den Unterstand sowie 85 Euro für die Müllentsorgung, 300 Euro für die Werbung und 200 Euro für den Wachdienst.

Das Wasser wird pauschal mit 150 Euro berechnet, der Strom verbrauchsabhängig mit 0,39 Euro je Kilowattstunden. Alle Sätze gelten zuzüglich Mehrwertsteuer. Auf Anregung von Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) wurde ergänzt, dass der Strom nur für den Stand verwendet werden dürfe. Möglicherweise könnten die 39 Cent im Sommer nächsten Jahres nämlich günstiger sein als der reguläre Strompreis. (kru)