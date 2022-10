Kehrt der Weihnachtszauber dieses Jahr zurück?

Plus Die Veranstalter im Raum Aichach-Friedberg stecken bereits tief in der Vorbereitung der lokalen Weihnachtsmärkte. Und das inmitten von Corona- und Energie-Krise.

Der Winter rückt näher und die Hoffnung der Menschen steigt, dieses Jahr in der Adventszeit endlich wieder über einen der vielen Weihnachtsmärkte schlendern zu können. Doch bereits letztes Jahr wurde ein Großteil der Märkte kurz vor knapp abgesagt. Zwar gibt es aktuell noch keine Auflagen für Veranstaltungen im Freien, doch die Inzidenz hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Organisatoren.