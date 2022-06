Friedberg

Kinderbetreuung in Friedberg – ein Albtraum für Eltern?

In Friedberg sind Kita-Plätze begehrt. Manche Kinder landen auf der Warteliste, obwohl ihre Mütter berufstätig sind und damit ein Rechtsanspruch besteht.

Von Elias Pinnow

Rebecca Geiger wohnt in Friedberg-West und hat zwei Kinder. Ihr Sohn besucht bereits den Kindergarten Maria Alber, ihre Tochter wird im Dezember drei Jahre alt und braucht ebenfalls einen Kindergartenplatz. Geiger arbeitet Vollzeit, bis spätestens Januar 2023 passt ihr Mann noch auf das jüngste Kind auf. Ihre Tochter zählt zu den rund 50 Kindern in Friedberg, die für das kommende Jahr keinen Kita-Platz bekommen haben. Worauf der Kapazitätsmangel in Friedberg zurückzuführen ist, wie sich der Stadtrat dazu äußert und vor welche Herausforderungen Familien gestellt werden.

