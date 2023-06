Kinderbuch: Friedberger Autorin schreibt über eine blöde Superkraft

Die Friedbergerin Heidemarie Brosche will mit ihrem neuen Kinderbuch Empathie und Lesefähigkeit fördern. Denn eine Grundschul-Studie bringt erschreckende Ergebnisse.

"Die blödeste Superkraft aller Zeiten" heißt das aktuelle Kindebuch, den die Friedberger Autorin Heidemarie Brosche im Hase-und-Igel-Verlag veröffentlicht hat. Er richtet sich an Dritt- und Viertklässler und hat mit Empathie zu tun, sagt die ehemalige Lehrerin, die trotz ihres Ruhestands häufig auf Lesereisen unterwegs ist. "In den letzten Monaten habe ich mich recht intensiv einem meiner Lieblingsthemen gewidmet: der Leseförderung speziell von Kindern und Jugendlichen."

Einer aktuellen Studie zufolge erreicht ein Viertel der Grundschüler in Deutschland keine ausreichende Lesekompetenz und muss dadurch mit großen Schwierigkeiten im weiteren Verlauf der Schul- und Berufszeit rechnen. Sie schneiden weit schlechter ab als Gleichaltrige in vielen anderen Ländern; zu diesem Ergebnis kommt die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung IGLU). Nicht nur die soziale, sondern auch die sprachliche Herkunft beeinflusse den Bildungserfolg hierzulande stärker als in anderen Ländern.

Friedberger Autorin will Lesekompetenz von Schülern fördern

"Ich kann nur hoffen, dass sich jetzt endlich etwas bewegt", sagt Brosche. Sie hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, warum Leseförderung vielfach nicht fruchtet. "Man muss unterscheiden zwischen Lesemuffeln aus bildungsnahen Familien und Kindern, die lesefern und ohne Lesevorbilder aufwachsen." Viele Eltern hätten keine ausreichende formale Bildung und könnten den Kindern nicht das notwendige "Weltwissen" vermitteln, um sinnerfassend lesen zu können.

Brosche: "Man hat Leseförderung bis jetzt eher von oben gedacht, zum Beispiel mittels Vorlesewettbewerben. Dabei geht aber das Leseselbstkonzept verloren und leseschwache Schüler werden frustriert." Man müsse sich mehr nach unten orientieren und bei den 25 Prozent Jugendlichen ansetzen, die nicht sinnerfassend lesen können.

"Die blödeste Superkraft aller Zeiten" heißt das neue Kinderbuch der Friedberger Autorin Heidemarie Brosche. Foto: Verlag Hase und Igel

Deshalb gibt es zur Originalversion des neuen "Superkraft"-Buches noch eine gekürzte Variante mit größerer, leicht lesbarer Schrift und außerdem eine Variante mit Silbenhilfe. Da die Buchseiten inhaltlich übereinstimmen, können die drei Fassungen parallel innerhalb einer Lerngruppe eingesetzt werden. Dazu ist für Lehrkräfte Begleitmaterial beim Hase-und-Igel-Verlag erhältlich.

Und darum geht es in dem Buch: Ben kann es nicht fassen: Ein Gewinnspiel im Internet verspricht ihm eine Superkraft! Wachsen ihm jetzt dicke Muskeln? Oder Flügel? Doch dann passiert etwas, womit Ben überhaupt nicht gerechnet hat: Er hört plötzlich die Gedanken anderer Menschen. Ob die seltsame neue Kraft ihm helfen kann, seine Mitschülerin Lena zu beeindrucken?

Friedbergerin schreibt für Kinder über Empathie

Empathie ist das zentrale Thema der Lektüre. Auf unterhaltsame Weise wird deutlich: Alle profitieren davon, wenn man die Gefühle seiner Mitmenschen im Blick behält. Und am Ende stellt die Hauptfigur fest, dass man dazu vielleicht gar keine Superkraft braucht.

Vor einigen Jahren besuchte die Friedberger Autorin eine Weiterbildung zur Leseförderung. "Dabei sollten wir eine Frage aus einem Gefäß fischen und spontan beantworten. Ein Teilnehmer las vor: Wenn Sie sich als Superheld eine Wunderkraft wünschen dürften – welche wäre das? Seine Antwort 'Empathie' hat bei mir sofort einen Ideensturm ausgelöst." Aber bis zum fertigen Buch sei dann noch einige Zeit vergangen, erzählt Brosche. Weil angemessene Leseförderung ohne den passenden Lesestoff nicht funktioniere, arbeitet sie gerade mit dem Verlag "Edition Helden" an der Entwicklung einer neuen Comic-Reihe.