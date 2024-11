Advent ohne Christkindlmärkte ist kein Advent

Es geht wieder los. Der Advent beginnt mit seinen Weihnachts- und Christkindlmärkten. In Friedberg startet am Donnerstag der karitative Christkindlmarkt, in Kissing werden die Buden rund um den Rathausplatz aufgestellt, wie auch in Merching und in Eurasburg. Hinter all den Märkten stehen viele Ehrenamtliche, die sich schon Monate im Voraus Gedanken darüber machen, welche Basteleien sie anbieten, welche Getränke und Leckereien an den Ständen verkauft werden sollen.

Es sind Freiwillige, die bei Eis und Schnee, bei Wind und Wetter und Minusgraden in den Buden stehen, statt mit ihren Familien den ersten Advent zu feiern. Die Erlöse fließen einem guten Zweck zu. Mit ihrem Engagement tragen sie dazu bei, dass es Menschen, die in gesundheitlichen oder finanziellen Nöten sind, besser geht. Aber auch die kommerziellen Weihnachtsmärkte sorgen für die Adventsstimmung in den Wochen vor Weihnachten. Sie sind beliebte Treffpunkte für Familien und Freunde. Sie bieten eine kleine Auszeit in der vorweihnachtlichen Hektik. Lassen wir uns doch darauf ein und freuen uns auf den Advent, der am Sonntag beginnt.