Neuer Namen für die Osttangente, doch die Kontroversen bleiben

Jetzt soll die Osttangente plötzlich nicht mehr Osttangente heißen. Doch ändert das etwas an der Problematik? Laut Christoph Eichstaedt, Gebietsleiter für den Straßenbau im Landkreis Aichach-Friedberg am Staatlichen Bauamt Augsburg, wird mit den Planänderungen nun die Bundesstraße 2 ertüchtigt. Also von einer Entlastung der B17 ist keine Rede mehr. Für die Gegner des Verkehrsprojekts ändert sich aber nicht viel.

