Klangvolle Einstimmung aufs neue Jahr in Herrgottsruh

Das traditionelle Neujahrskonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh bietet mehr als nur klassische Klänge. Frieden und Begegnung stehen im Zentrum des Abends.

Am letzten Tag des Jahres ließen sich die zahlreichen Gäste mit dem Silvesterkonzert "Prosit Neujahr" in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg auf das neue Jahr einstimmen. Für diesen traditionellen und beliebten Anlass konnten die Organisatoren um Roland Plomer wieder Sängerin Alexandrina Simeon, Drummer Markus Trinkl, Thomas Deisenhofer mit seiner Klarinette und Sebastian Hummel mit seinem Saxophon gewinnen.

Mit Pauke und Orgel setzte das gewaltige Intro einen donnernden Beginn. Die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel zählt zu seinen populärsten Werken. Sie entstand im Auftrag von König Georg II. als Festmusik zum Feuerwerk anlässlich des Aachener Friedens.

Der Wallfahrtsdirektor Hans-Joachim Winkens erklärt in seiner Begrüßung, dass es nicht leicht sei in dieser Zeit der Kriege, Unruhen und des Klimawandels sich von Musik ein wenig ablenken zu lassen. In dem abwechslungsreichen Konzert, mal klassisch, mal modern, zog sich der Gedanke des Friedens wie ein roter Faden durchs Programm. Aber auch ein wenig Klima und Begegnung spielten mit. Begegnungen mit andern Menschen bereichern und prägen unser Leben, es sind Beziehungen und diese sind es, die das Leben sinnvoll machen.

Drummer Markus Drinkl bringt Herrgottsruh zum Beben

Jedes Instrument bekam sein Solo bei dem Konzert. Unter der Leitung von dem Organisten Roland Plomer lieferten vor allem die Augsburger Sopranistin Simeon und die Instrumentalisten musikalisch-spirituelle Höchstleistungen ab. Dass Markus Trinkl auf die Pauke hauen kann, ist bekannt. Doch dass die Kirche zum Beben kommt, war schon beeindruckend.

Eine Klarinette ist für manche ein Instrument, für andere eine Welt voller Klangfarben und Wunder. Für Thomas Deisenhofer ist sie Letzteres und eine Lebensentscheidung, die er mit Vergnügen immer wieder genauso treffen würde. Und für Sebastian Hummel ist das Saxophon eine Ausdrucksform, die viele Spielarten zulässt. Zudem spielt Hummel Akkordeon, wie er bei dem Ungarischen Tanz von Johannes Brahms eindrucksvoll bewies. Dazwischen gestreut waren Texte zum Nachdenken, gelesen von Margarete Deisenhofer.

Simeons Gesang ließ die Ahnung aufkommen, dass der Mensch mehr sein könnte als eine politische Manövriermasse, Erdenbürger mit gleicher Würde, egal ob Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Atheisten usw., alle wären fähig zum Frieden auf Erden. Der Titel „Shalom chaverim“ ist ein traditionelles israelisches Abschiedslied und bedeutet Friede sei mit euch, Freunde. Der Text ist sehr einfach und wiederholt sich vielfach, was die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Botschaft für alle unterstreicht.

Mit diesen Klängen in den Ohren und der Gewissheit, am nächsten Neujahrskonzert wieder dabei sein zu wollen, ließen die stehend applaudierenden Gäste den musikalischen Abend ausklingen.