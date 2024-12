Klassik und Moderne bei der Friedberger Nacht der Sterne

„Wir hätten mit allem umgehen können, auch Regen wäre kein Problem gewesen. Doch der Wind war einfach zu heftig“, sagt Daniel Hirte vom neuen Organisationsteam des Friedberger Verkehrsvereins für den Friedberger Advent. Auch wenn kein Feuerwerk die Friedberger Nacht erleuchtete, die Stimmung unter den zahlreichen Gästen aus nah und fern war fantastisch. Ob in der Kirche, im Pfarrzentrum, an den zahlreichen Ständen, im Schloss oder im Rathaus - die Friedberger trotzen dem Wetter: „Die Witterung macht uns nichts aus. Wir sind ja warm angezogen“, so hört man überall. „Oder wir sperren das Wetter einfach aus“, sagt eine Besucherin und lacht, als sie die schwere Holztür zur Stadtkirche St. Jakob öffnet. Gewaltige Naturtöne der Alphörner erfüllen den Raum, lassen selbst die Holzbänke vibrieren. Ein stimmungsvoller Auftakt der Nacht der Sterne. Inbrünstig ist die Atmosphäre in der von Kerzen erleuchteten Kirche.

