Kleintransporter rast in Leitplanke auf der A8

Auf der A8 hat es am Dienstagabend bei Friedberg einen Unfall gegeben. Ein Kleintransporter ist etwa um 18.15 Uhr in eine Leitplanke gerast. Er war in Richtung München unterwegs. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer nicht verletzt worden. Ein anderes Fahrzeug war nicht an dem Unfall beteiligt.

Zur Ursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Dienstagabend keine Angaben machen. Die Ausfahrt nach Friedberg musste gesperrt werden, um den Kleintransporter abzuschleppen und die Fahrbahn zu reinigen. Etwa um 20.10 Uhr konnte die Ausfahrt wieder freigegeben werden. (AZ)