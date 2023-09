Klimaaktivisten radeln am Sonntag durch Friedberg

In Augsburg blockieren Klimaaktivisten am Wochenende die B17, die Fahrt durch Friedberg verläuft ohne Behinderungen.

Fahrraddemo in Friedberg? Nicht ganz. Doch am Sonntagvormittag radelten Klimaaktivisten auf dem Weg zur Internationalen Automobilausstellung IAA durch die Stadt sowie über Hügelshart, Rohrbach, Rehrosbach, Eurasburg und Odelzhausen weiter nach München.

Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaprotesttour "Ohne Kerosin nach Bayern" sind aktuell in einer Sternfahrt auf dem Weg von Frankfurt zur IAA Mobiliy in München. Am Samstag machten sie Halt in Augsburg. Dort legten sie bei einer Radldemo den Verkehr unter anderem auf der B17 lahm.

In München wollen sie gemeinsam gegen eine autozentrierte Verkehrsplanung und für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende eintreten. In Augsburg habe man Station gemacht, weil es dort mit dem Klimacamp eine spannende Initiative gebe.

Fahrradkundgebung startet um 10 Uhr an der Friedberger Straße in Augsburg

In Friedberg kam es laut Polizei zu keinen größeren Behinderungen. Angemeldet waren für die Veranstaltung etwa 100 bis 120 Radler und Radlerinnen.

Start war gegen 10 Uhr an der Friedberger Straße in Augsburg. Von dort ging es über die Augsburger Straße den Friedberger Berg hinauf in die Altstadt, nach einem Halt am Marienplatz die Bahnhofstraße wieder hinunter und dann über die Münchner Straße aus der Stadt hinaus. Auf der Staatsstraße 2051 führte der Weg über Hügelshart, Rinnenthal, Rehrosbach, Eurasburg und Freienried Richtung Odelzhausen.

Nach Angaben der Polizei Friedberg kam es durch die Aktion nicht zu längeren Straßensperrungen. Es gab drei Posten der Polizei für kurze Sperrungen im Stadtgebiet.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Ingo Blechschmidt über Klimacamp, "Letzte Generation" und Augsburg an: