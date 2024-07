Kniess in Friedberg - ein Unverpacktladen für Handwerker

„Der schwierigste Moment meiner Karriere war, als ich die ganzen Sonderangebote für den Räumungsverkauf in der Ludwigstraße auszeichnen musste“, erinnert sich Christian Knieß jun. (57). „Es hingen einfach so viele Erinnerungen an diesem Laden. Ich bin dort als Kind aufgewachsen, habe am Sonntag die Matchbox-Autos bestaunt – und auch mal das eine oder andere ausgepackt.“ Doch im Jahr 2010 war der Laden in der Friedberger Innenstadt nicht mehr rentabel. „Spielwaren und Haushaltswaren hatten einfach nicht mehr diese Wertigkeit, als kleiner Laden konnte man mit der City Galerie, IKEA oder Discountern nicht mehr mithalten.“ Dennoch ist die Geschichte des Familienunternehmens KNIESS, die Schreibweise ist dem fehlenden „ß“ bei den Großbuchstaben geschuldet, eine echte Erfolgsstory.

