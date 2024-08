Kunst, Theater und Tanz: Herbst-Programm 2024 der Kunstschule in Friedberg

Das Herbst- und Winterprogramm der Friedberger Kunstschule lockt Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem spannenden Programm. Die Kunstschule will einen Gegenpol zum oftmals tristen Pflichtprogramm aus dem Alltag darstellen. Der Kreativität seien keine Grenzen oder Vorgaben gesetzt, auch eine besondere Begabung brauche es nicht. „Unser Werkzeug ist der besondere Gedanke“, heißt es von der Schule. Dabei geht es nicht nur um Kunst allein, sondern auch um Tanz und Theater.

Die für die kommende Saison geplanten Kurse finden in Blöcken statt, Beginn ist am 16. September. Zwischen 11 und 13 Kurseinheiten beinhaltet ein Kurs mit einer Dauer von jeweils zwei Stunden. Die verschiedenen Kurse finden wöchentlich statt unter Ausnahme von Schulferien und Feiertagen.

Kunstwerkstatt mit Paula Gutfleisch

Vom Malen, Zeichnen, Bauen und Erfinden bis hin zum Modellieren, Gipsen, Aquarellieren und Nähen ist in der Kunstwerkstatt alles geboten. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen das Erschaffen einer eigenen, kreativen Welt zu ermöglichen.

Montag 16.30 bis 18.30 Uhr ab dem 16. September

für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche

zwölf Kurseinheinheiten

Offenes Atelier für Erwachsene

Wann und wie oft man den Kunstschulraum betreten will, ist einem dank der Zehner-Karte freigestellt. Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen will, ist dort also genau richtig. Grundlegende Utensilien stehen frei zur Verfügung.

Montag 19.30 bis 21.30 Uhr oder Mittwoch 14.30 - 16.30 Uhr ab dem 16. bzw. 18. September fortlaufend

Bewegungswerkstatt mit Anouk Maier

Die Friedberger Kunstschule kommt wieder in Bewegung. Im September startet das neue Programm, das auch eine Bewegungswerkstatt mit Anouk Maier beinhaltet.

Rhythmus, Tanz, Improvisation und die Gestaltung einer eigenen Choreographie stehen in der Bewegungswerkstatt auf dem Programm und das genreübergreifend. Von Salsa und Bachata über Hip Hop und Pop bis hin zu Musical- und Filmtanz ist der kreativen Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper keine Grenze gesetzt.

Dienstag 17.30 bis 19.30 Uhr ab dem 17. September

für Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche

zwölf Kurseinheiten und Vorführung

Kunstwerkstatt Textil mit Claudia Eggert

Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr ab dem 18. September

für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche

elf Kurseinheiten

Kunstwerkstatt mit Sophia Sandler

Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr ab dem 19. September

für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche

elf Kurseinheiten

Kunstwerkstatt Aktenzeichen mit Tobias Sandler

In der Kunstwerkstatt Aktenzeichen soll das künstlerische Handwerk erlernt werden. Die Erfassung von Proportionen und die Leichtigkeit von Linien sind nur zwei der vielen zu trainierenden Fähigkeiten.

Donnerstag 19.30 bis 21.30 Uhr ab dem 19. September

für Erwachsene

elf Kurseinheiten

Theaterwerkstatt mit Sulamith Maier

Einsatz von Mimik und Gestik sowie die Bewegung im Raum und die Orientierung an der Umwelt sind nur ein Bruchteil der Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche in der Theaterwerkstatt spielerisch erlernen können. Der Prozess bis zur finalen Aufführung ist dabei in Eigenregie der Kinder und Jugendlichen zu gestalten.

Freitag 17.00 bis 19.00 Uhr ab dem 20. September

für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche

zwölf Kurseinheiten und Vorführung

Neben den Kursblöcken bietet die Friedberger Kunstschule auch eine Reihe von Aktionen an., bei denen neben dem Ausleben der individuellen Kreativität auch das gemeinschaftliche Arbeiten und Gestalten im Vordergrund steht.

Theater-Workshop: Dinner for one

Den Klassiker zum Jahresende in Szene gesetzt: Ideal für Paare, wer alleine erscheint, bekommt einen Spielpartner zugeteilt mit dem problemlos in die Rolle von Butler James oder Miss Sophie schlüpfen kann.

28. bis 29. Dezember: 15 bis 20 Uhr

für Jugendliche und Erwachsene

Workshop : Kunst ist Nahrung

Dem Zusammenhang zwischen Kunst und Nahrung kann man sich mithilfe von Kochlöffel und Schürze auf kulinarische Art nähern.

12. bis 13. Oktober; 16. bis 17. November; 7. bis 8. Dezember jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr

für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche

34. Kinderkulturtag

Am Kinderkulturtag kann sich jedes Kind kostenlos in der Friedberger Kunstschule austoben. Jeder kann zum Malen, Toben, Singen, Spielen und Lachen vorbei kommen.

22. September, 14.00 - 18.00 Uhr

Anmeldung unter www.kunstschule-friedberg.de