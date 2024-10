Ladendetektiv stellt einen 14-jährigen Dieb

Am Dienstag kam es in einem Elektrofachmarkt in der Augsburger Straße in Friedberg zu einem Ladendiebstahl. Laut Polizei beobachtete gegen 17 Uhr ein Ladendetektiv einen 14-Jährigen dabei, wie er zwei Elektroartikel in seine Tasche steckte. Beim Verlassen des Geschäfts hielt der Detektiv den jungen Mann an und verständigte die Polizei.

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 14-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Dieser wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Beuteschaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen den 14-Jährigen. (AZ)