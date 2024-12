Ladeneinbruch in Friedberg: Mehrere tausend Euro Schaden

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Friedberg ein bisher unbekannter Ladendieb in ein Geschäft an der Herrgottsruhstraße eingebrochen. Dabei beschädigte er laut Polizei die Eingangstüre, drang ins Innere der Verkaufsfläche vor und zerstörte die dort aufgestellten Warenautomaten, um an den Inhalt zu kommen. Der Kriminelle ergatterte daraufhin Beute im Wert von rund 1000 Euro und verursachte zudem einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Friedberg ist nun auf der Suche nach Zeugenhinweisen und bittet jeden, der etwas in Bezug auf die Tat mitbekommen haben könnte, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)