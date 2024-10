Maria Zangl ist neu im Friedberger Stadtrat – das treibt sie an

Überraschung – Überlegung – Entscheidung: So ließe sich die Reaktion von Maria Zangl auf die Nachricht, dass sie in den Stadtrat nachrücken kann, zusammenfassen. Sie besetzt die Stelle, die zuvor Florian Wurzer bekleidet hatte.

Als Grund für seinen Abgang aus dem Stadtrat gab Wurzer unserer Redaktion gegenüber berufliche Gründe an. Seit Längerem ist der Agraringenieur als landwirtschaftlicher Sachverständiger beim Bayerischen Bauernverband in Augsburg tätig, mittlerweile teilweise auch in der Zentrale in München, zudem hat er Leitungsfunktionen übernommen. Die Arbeit hatte einen größeren Raum in seinem Leben eingenommen, daher entschied er sich, sein Stadtratsmandat niederzulegen. Auch sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des CSU-Stadtverbandes gab er ab.

Friedberger CSU-Stadtrat Florian Wurzer verkündete Rückzug

Am ersten Oktober hatte Wurzer dies öffentlich verkündet. Tags darauf riefen der Kommunalreferent Stefan Kreitmayr sowie der CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Thomas Kleist, bei Maria Zangl an und teilten ihr mit, dass sie nun in den Stadtrat nachrücken kann.

„Ich war zunächst sehr überrascht und habe mich gefreut, dass es mit dem Stadtrat nun klappt“, erzählt sie. Allerdings sei sie dann ins Denken gekommen – denn ihr ist klar, dass die Arbeit im Stadtrat viel Zeit und Arbeit verlangen wird. Doch schon einen Tag später stand ihr Entschluss fest, das Amt anzutreten. „Ich bin gewählt worden, und nun will ich den Willen des Volkes erfüllen“, sagt sie.

Jetzt wurde Zangl als neues Mitglied des Stadtrats vereidigt. Außerdem übernimmt sie den Platz in sämtlichen Ausschüssen, in denen Wurzer aktiv war. Auch die Position als Jugendpflegerin übernimmt die neue Stadträtin. Wurzer war zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Stromnetz Friedberg GmbH & Co. KG. Diese Rolle bekleidet künftig Paul Trinkl.

Das liegt Maria Zangl bei ihrer Arbeit im Stadtrat am Herzen

Bei ihrer politischen Arbeit sind Maria Zangl ihrer Aussage nach die Themen Jugend, Kultur, Sport, Familie und Soziales besonders wichtig. Sie war jahrelang Vorsitzende der Friedberger Jugendkapelle, daher habe sie einen guten Draht zu jüngeren Menschen.

Zangl arbeitet als medizinische Fachangestellte, ist 57 Jahre alt und wohnt in Rederzhausen. Sie ist verheiratet und hat mit ihrem Mann drei Kinder – zwei Söhne im Alter von 28 und 33 Jahren sowie eine 25-jährige Tochter. Privat sind ihre Leidenschaften das Bergsteigen sowie abenteuerliche Reisen. Diese Touren haben sie bereits für mehrere Wochen nach Skandinavien oder Südamerika verschlagen.