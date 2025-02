Metall statt Holz: Neuer Steg am Friedberger See

Die Wasserrettungskräfte am Friedberger See bekommen einen neuen Steg. Nachdem die alte aus Holz bestehende Konstruktion etwas in die Jahre gekommen ist und bauliche Mängel aufweist, entschied man sich einen neuen und freitragenden Metallsteg zu errichten. Laut der Stadt Friedberg befinden sich die Bauarbeiten in vollem Gange und das Betonfundament ist bereits gegossen. Der Steg an sich wird aktuell noch hergestellt und im Laufe des März montiert. Zur neuen Badesaison soll dann alles fertig sein. (AZ)

