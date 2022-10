Mit dem Fahrrad von Manchester über Friedberg nach München

Plus Die gebürtige Friedbergerin Sonja Bernhard und ihr Mann Mark Ward fahren in 19 Tagen 1500 Kilometer weit zum Oktoberfest.

Von den Britischen Inseln bis nach Bayern sind es etwa 1500 Kilometer. Dazwischen liegt das Meer, das man entweder mit der Fähre oder durch den Eurotunnel durchqueren muss. Sonja Bernhard und ihr Mann Mark Ward sind die gesamte Strecke mit dem Fahrrad gefahren – obwohl das Wetter nicht allzu schön war. Es ging durch englische Grafschaften und deutsche Flusstäler, bis sie endlich ihr Ziel erreichten: das Oktoberfest. Bernhard stammt aus Friedberg. Seit 2010 lebt sie jedoch zusammen mit ihrem Mann in Manchester.