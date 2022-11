Friedberg

vor 35 Min.

Mit dem neuen Samok einmal um die Welt

Plus Das Samok in Friedberg wagt den nächsten großen Schritt. Neuer Name, neue Location, neues Konzept. Was erwartet die Gäste in der Zukunft?

Von Franziska Kollmann Artikel anhören Shape

Das Samok war lange ein Fixpunkt in der Friedberger Gastro-Szene. Bereits Köche von TV-Kochshows wie " Das große Backen" und " The Taste" zeigten hier ihr Können. Doch jetzt steht fest: Das Samok wechselt die Location. Allerdings ist das noch lange nicht die einzige Neuerung, die geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen