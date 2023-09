Friedberg

12:00 Uhr

Mitreißende Rhythmen in Herrgottsruh

Ein begeisterndes Konzert in Herrgottsruh gaben (von links) Sebastian Hummel, Roland Plomer, Alexandrina Simeon, Nathalie Muchitsch, Stefan Wiedemann und Joachim Holzhauser.

Plus Das Ensemble Vocalissimo unter Leitung von Roland Plomer singt und spielt für die Sanierung der Wallfahrtskirche.

Von Manuela Rieger

Die Wallfahrtskirche Herrgottsruh benötigt ein neues Dach - und das kostet viel Geld. Wallfahrtsdirektor Hans-Joachim Winkens freute sich darum, dass Organist Roland Plomer mit seinem Ensemble Vocalissimo dafür ein Benefizkonzert organisierte. Rund 3000 Euro kamen dabei für die Sanierung zusammen.

"Oh happy day": Für manche der vielen Zuhörer dürfte der Titel dieses Gospelkonzertes zum Leitmotiv für die kommende Woche geworden sein. Die Sängerinnen Alexandrina Simeon und Nathalie Muchitsch, Saxofonist Sebastian Hummel und Trompeter Stefan Wiedemann zusammen mit Drummer Joachim Holzhauser und Organisator Roland Plomer spielten und sangen sich mit Souveränität durch die musikalische Landschaft, in der das Temperament afroamerikanischer Rhythmen den Ton angab. So blieb auch das Publikum im sehr gut besuchten Gotteshaus nicht nur stiller Genießer, sondern summte und klatschte begeistert mit. Ein Halleluja der Instrumentalisten begrüßte das Auditorium, bevor Simeon und Muchitsch im Wechsel drei Lieder zum Lob Gottes darbrachten, unterstützt von Orgel, Saxofon und Trompete. Moderiert wurde das Konzert von Gisela Klaus.

