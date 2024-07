Modedroge Lachgas? Diese Rolle spielt die Substanz unter Jugendlichen in Friedberg

Es reicht ein tiefer Atemzug, dann kommt der Rausch. Lachgas wird eigentlich in der Medizin genutzt oder kommt in der Lebensmittelbranche vor, etwa als Treibmittel für Sprühsahne. Doch die Substanz wird immer wieder als Droge inhaliert. Gerade unter Jugendlichen wurde der Konsum zu einem regelrechten Trend. Und Funde zahlreicher Lachgas-Behälter in Friedberg belegen, dass sich auch dort regelmäßig Menschen einen Rausch verschaffen.

Lachgas-Funde in Friedberg: Modedroge unter Jugendlichen?

In einer Box auf dem Friedberger Bauhof stapeln sich leere Behälter. Auf diesen wurde Sebastian Pfundmeir, Jugendpfleger des Stadtrates, aufmerksam. „Mich hat die Menge erstaunt“, erklärt er. Die ersten Kartuschen wurden Ende März bei der Aktion „Saubere Stadt“ gefunden. Stück für Stück tauchten weitere Behälter auf – viele davon fassen mehr als zwei Kilogramm Inhalt. Zum Vergleich: Kleine Kapseln, die für das Aufschäumen von Sahne verwendet werden, fassen rund zehn Gramm und wurden, wie Pfundmeir sagt, schon früher von Jugendlichen für den Konsum verwendet. Doch ein Behälter, dessen Inhalt im Kilogrammbereich liegt, deutet auf einen wesentlich stärkeren Konsum hin.

Lachgas wird üblicherweise in einen Luftballon gefüllt und dann eingeatmet. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt: „Wird Lachgas als Schnüffelstoff eingeatmet, so tritt nach wenigen Sekunden ein Rausch ein, bei dem schwache Halluzinationen, Wärme- und Glücksgefühle empfunden werden.“ Allerdings halte der Rausch nur wenige Sekunden lang an. Das ist eine der Gründe, warum der Konsum gerade unter Jugendlichen beliebt ist, meint Friedbergs Streetworker Maximilian Hengge: „Die Wirkung setzt sofort ein und löst Euphorie aus, macht aber auch gelassen und wirkt stressmindernd.“

Lachgas birgt gravierende gesundheitliche Risiken

Allerdings ist der Konsum auf keinen Fall harmlos. „Eine Inhalation unbekannter Mengen von Lachgas ist ein lebensgefährliches Unterfangen, von dem nur dringendst abgeraten werden kann“, sagt Dr. Christian Stoll, Chefarzt der Fachabteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar. Lachgas verdränge in der Lunge den lebensnotwendigen Sauerstoff, was zum Sauerstoffmangel führen kann. „Schwere Krampfanfälle, vergleichbar mit epileptischen Anfällen, oder auch Koma, Lähmungen bis hin zum Querschnittssyndrom und Tod können die Folge sein“, führt er aus. Der Langzeitkonsum könne zu bleibenden neurologischen Schäden führen, gerade im noch wachsenden Hirngewebe von Jugendlichen. Zudem gebe es Hinweise, dass der Konsum zusammen mit Cannabis zu Herzinfarkten führen kann.

Streetworker Maximilian Hengge weist auf einen weiteren Risikofaktor hin. Lachgas hemmt die Aufnahme des Vitamins B12 im Körper. Dadurch könne es, oft Monate später, zu Auswirkungen auf den Körper kommen, etwa zu Nervenschäden. Das größte Problem beim sieht Hengge jedoch in der leichten Verfügbarkeit der Substanz. Lachgas kann einfach im Internet gekauft werden, auch viele Lotto-Toto-Geschäfte führen es ihm zufolge im Sortiment. Und die Hersteller scheinen den Markt der Konsumenten gezielt zu bedienen – inzwischen ist Lachgas auch mit Geschmacksstoffen erhältlich. Eine kurze Suche im Internet führt einen zu Varianten mit Erdbeer- oder Kokosnussaroma. Hinzu kommt, dass Lachgas vollkommen legal ist und nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. In Nachbarländern gestaltet sich das teils anders. In den Niederlanden steht Lachgas seit Anfang 2023 auf der Liste der verbotenen Rauschmittel, Besitz und Verkauf sind verboten.

Diese Rolle spielt Lachgas unter jungen Menschen in Friedberg

Dem Streetworker Hengge zufolge hätten ihm mehrere Jugendliche in der Stadt berichtet, dass sie das Gas ausprobiert hätten. Gehäuft sei er darauf jedoch nicht angesprochen worden: „Vor einigen Jahren war es wohl ein größeres Thema, inzwischen scheint es eher wieder aus der Mode zu sein.“ Doch der Konsum wird auch immer wieder durch die sozialen Medien befeuert. Dort kämen viele Jugendliche zum Erstkontakt mit der Droge. „Und einige von ihnen wollen dann mitmachen“, sagt er.

Auch in den Krankenhäusern von Friedberg und Aichach kommt man nicht groß mit Komplikationen bei Konsumenten in Berührung, wie Chefarzt Christian Stoll sagt: „In den Kliniken an der Paar kamen zuletzt trotz der deutschlandweit zunehmenden Berichte und sicher hohen Dunkelziffer in der Anwendung bislang keine Patienten wegen Lachgasanwendung zur stationären Aufnahme.“ Dennoch betreibt Hengge unter jungen Menschen Aufklärung und weist auf die Gefahren der Substanz hin. Denn der Konsum findet definitiv statt. „Die Kartuschen auf dem Bauhof müssen irgendwoher gekommen sein. Und die Menge ist krass“, sagt er.