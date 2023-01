Musik zum Verlieben im Wittelsbacher Schloss

Das Ensemble Spreegold aus Berlin unterhält die Gäste mit einem schwungvollen Neujahrskonzert. Es gibt feine Töne, charmante Inszenierungen und jede Menge Humor.

Von Klassik, Wiener Walzer, Jazz über Schlager, bis hin zur Operette - am Wochenende kamen Musikliebhaber auf ihre Kosten in Friedberg. Die professionellen Musikerinnen und Musiker vom Berliner Ensemble Spreegold verzauberten die Gäste mit schönem Gesang und humorvoller Moderation. Das Motto des Konzerts: Liebe, Romantik und Leidenschaft kann am besten durch Musik ausgedrückt werden, und das auf der ganzen Welt.

Die Mezzosopranistin Marie Giroux begrüßte zum Konzert mit französischem Akzent: "Heute Abend haben Sie Optimismus mit eingekauft. Wir lassen dieses Jahr hoffentlich Kriege, Krisen und Inflation hinter uns. Nur Glücksgefühle werden jetzt inflationär." Diese Ankündigung war nicht zu tief gegriffen. Nichts weniger als eine musikalische Reise rund um die Welt wurde begonnen - der erste Stopp: Italien.

Der Saal im Wittelsbacher Schloss bebt

Dabei durften natürlich keine Witze über Pizza und die allseits bekannte italienische Arie "La donna e mobile" fehlen. Die fulminanten Stimmen von Marie Giroux und Tenor Joseph Schnurr, begleitet von Geige, Klavier, Klarinette, Cello und Kontrabass perfektionierten dieses Stück wahrlich. Musikalisch wurde auch Halt in Deutschland und Frankreich gemacht, mit Liedern wie "Für mich soll's rote Rosen regnen" und "La vie en rose". Ein Höhepunkt des Abends war die außergewöhnliche Performance von Tanja-Maria Hirschmüller mit ihrer Blockflöte, die den großen Saal im Wittelsbacher Schloss zum Beben brachte.

Zwischen den Stücken gab es entweder kuriose Geschichten oder nicht ganz erst gemeinte Verbrauchertipps, zum Beispiel, dass ausgiebiges Tanzen und Küssen nachweislich die Heizkosten senken könne. Dazu noch einige schauspielhafte Inszenierungen, bei denen es sich meist um Liebe und Leidenschaft drehte und wie scheinbare Geschlechterrollen dabei immer wieder zum Vorschein kommen. Die Begeisterung aus dem Publikum inklusive langem Applaus war dem siebenköpfigen Berliner Ensemble dabei gewiss.

Was dem Publikum in Friedberg besonders gefällt

Das Publikum genoss sichtlich das rund zwei Stunden lange Konzert, bei dem Genregrenzen der Musik aufgehoben wurden. So wie Leonie Credner aus Augsburg, die gerne auf klassische Konzerte geht und damit ein Besuch beim Neujahrskonzert in Friedberg nicht fehlen durfte. "Besonders gefallen hat mir die humorvolle Gestaltung, da sonst klassische Konzerte manchmal etwas ernst daherkommen. Die Musiker verstehen ihr Handwerk und es gab eine bunte Mischung von Stücken und Sprachen, das hat mir besonders gefallen", erzählt Credner.

Allein 2022 haben die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Spreegold 135 Konzerte gespielt und wahrscheinlich werden es dieses Jahr mindestens genauso viele, erzählt Giroux am Ende der Aufführung. Nach Friedberg kommen sie immer wieder gerne, nun bereits zum vierten Mal. "Die Friedbergerinnen und Friedberger empfangen uns immer äußerst freundlich und das Wittelsbacher Schloss schafft eine besonders schöne Ambiente", so Giroux. Die Musiker erzählen weiter: "Wir möchten als internationales Ensemble mit unserer Musik Friedensstifter mit Bogen, Tasten und Stimmen sein. Wir möchten Brücken schlagen nicht nur zwischen ernster und Unterhaltungsmusik, sondern auch zwischen den Menschen und Kulturen."

Wird Friedberg die Kulturhauptstadt?

Auch die Veranstalterin der Stadt Friedberg, Sonja Weinfurtner, zeigte sich zufrieden mit dem Neujahrskonzert, welches das erste Mal seit den Renovierungsarbeiten am Schloss wieder stattfinden konnte. "Ich habe mich sehr gefreut, dass auch viele Gäste aus dem Friedberger Umland gekommen sind", so Weinfurtner. Am Ende gab es, passend zu einem Neujahrskonzert, einen kleinen (nicht) ganz ernst gemeinten Jahresausblick der Musiker. Eine Prognose davon: Friedberg wird Kulturhauptstadt Europas 2023. Zumindest an diesem Abend lag davon ein Hauch über der Stadt.