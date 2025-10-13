Emotionale Höhepunkte beim Konzert im Wittelsbacher Schloss

Ein letztes Feinstimmen, ein Hauch Kollophonium auf die Saiten seiner kostbaren Guadagnini und nach wenigen Takten mit seinem Pianisten Giuseppe Magnanino von Chick Coreas Got a Match glaubt das Publikum zu wissen, dass dieses Konzert etwas Besonderes wird. Doch Magnagnino moniert nach dem ersten Stück und lässt den Tontechniker noch einmal nachjustieren. Nach dieser kleinen Episode ist klar: Auf dieser Bühne hat nicht der Hauch einer musikalischen oder tonalen Entgleisung Platz – was mit dieser Prämisse möglich ist, lässt atemlos zurück.

Libertango von Piazolla in dieser Besetzung hat man oft gehört. Manchmal sogar virtuos, mitreißend – aber was Quarta und Magnanino gemeinsam musikalisch an diesem Abend beschworen, hätte wohl selbst Piazolla Tränen der Rührung in die Augen getrieben: Zu Tönen gewordene Hormone, Emotionen, ein Entfesseln von Leidenschaft auf allerhöchstem Niveau. Alessandro Quarta als exzellenter Violinist, der mit einer faszinierenden technischen Präzision die feinsten Emotionen und Nuancen eines Stückes so lebendig macht, und dies in einer bemerkenswerten Einheit mit dem dynamisch und nuanciert spielenden Magnagnino umsetzt, dass man sich nicht satt hören kann.

Fünf Elemente für das Publikum in Friedberg

Die nächsten beiden Stücke sind nicht minder atemberaubend, jetzt gemeinsam mit den Solisti filarmonici Italiani, die das hohe Niveau mittragen: Welturaufführungen von Quarta selbst komponiert. Zunächst an den Grenzen des Hörbaren und doch von Anfang an fühlbar das zarte, fast schwerelose „Estatica Bellezza dell Amore“ (Auf Deutsch etwa: „Statische Schönheit der Liebe“) das mit einer heilsamen Klangwolke, die zugleich tiefe Verbundenheit und grenzenlose Zuneigung ausdrückte, berührte. Große Zuversicht verströmte die zweite Uraufführung „Tutto finsice, ma non domani“ („Alles endet, aber nicht morgen“), die mit einer himmelhochjauchzenden Violine und einem tiefsinnigen Klavierakkord endete.

Enthusiastisch feierten die Zuhörer die „Tarantula“ – eine kleine Hommage an seine süditalienische Heimat Salento, bei der Quarta sein ganzes Temperament und Können zeigte und sich anschließend bei jedem einzelnen Musiker per Handschlag oder Umarmung bedankte. Im zweiten Teil kam Quartas Eigenkomposition „Die 5 Elemente“ zu Gehör. Dieses evokative Werk ist eine Erinnerung an das Wunder des Lebens in all seinen Facetten, mit sehr schmerzlichen, tröstenden, aber auch wunderbaren oder sanften und mächtigen Tönen erzählt. Zugleich ist sie ein Appell, Verantwortung für unseren Kosmos zu übernehmen. Sechs Teile umfasst das musikalische Monument und beginnt mit der „La Creazione“, der Schöpfung, die musikalisch von einer positiven Stimmung getragen wird und schließlich in einer immer mehr zugewandten Bewegung mündet. „Terra“ beschreibt nicht nur die Erde selbst, sondern auch das Leben, das sich in allen Facetten dort befindet, mit allen Konflikten und Gemeinsamkeiten.

Frenetischer Beifall vom Publikum für die Künstler im Wittelsbacher Schloss

Das Element Wasser, „Acqua“ vom perlenden Tropfen, das in eine trockene Ritze fällt, von einer Pfütze zum Bach und schließlich zu einer gewaltigen Kraft wird, setzt Quarta ebenso eindrucksvoll um, wie „Aria“, die Luft, die nicht sichtbar ist, sich in einem Frauenhaar verfängt. Grandios umgesetzt war das Feuer „Fuoco“: Zuerst mit einem verführerischen Tango beschrieben, dessen Tempo sich immer mehr intensiviert, bis er schließlich diabolische Züge annimmt, die unmerklich in schreckliche, höllische Emotionen abgleitet werden, um schließlich wieder versöhnlicher, aber nicht minder feurig zu enden. Der Konzertraum tobte mit Beifallrufen, sowie Standing Ovations und bescherte den Musikern eine kleine Pause. Mit „Etere“, dem feinstofflichen Äther, der zugleich eine Hymne an den Frieden im Inneren und Äußeren verstanden werden kann, schloss ein bemerkenswertes Konzert mit frenetischem Beifall und Standing Ovations.