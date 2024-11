Musikalische Märchenlesung verzaubert im Friedberger Schloss

Der fünfjährige Vitus lauscht gebannt der Erzählung. Gerade noch lag der Nussknacker in den Armen von Marie. Jetzt ist er auf einmal lebendig und kämpft gegen den Mäusekönig. Wie kann das sein? Was ist Traum? Was ist Realität? Es ist ein Klassiker in der Vorweihnachtszeit: das Märchen „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816. Am Wochenende hat es in Friedberg Premiere. Noch nie gab es eine musikalische Märchenlesung im Schloss. Und die ist ein voller Erfolg: Nahezu alle Plätze im großen Saal sind besetzt, so groß ist der Andrang. Die 12-jährige Lyn ist zum ersten Mal im Wittelsbacher Schloss: „Ich fand das Klavierspiel richtig toll. Und den Nussknacker hätte ich am liebsten mit nach Hause genommen. Der war so schön.“

Angela Seeringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nussknacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis