Musikalischer Jahresauftakt mit dem Ensemble Spreegold

Mit Musik, Gesang und netten Anekdoten ins neue Jahr starten: Das Ensemble Spreegold aus Berlin hat mit ihrer Neujahrsgala für Begeisterung im Wittelsbacher Schloss in Friedberg gesorgt. Am Samstagabend und als Matinee am Sonntagmorgen verzauberten die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm, das die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Weltreise entführte. „Von Paris bis Wien über Budapest oder Buenos Aires und New York“, kündigten Marie Giruoux und Jenny Schäuffelen, die beide das Duo Pariser Flair sind, in der Moderation an. Die Samstagveranstaltung war sehr gut besucht und auch am Sonntag kamen viele Leute zusammen.

Lara Bolz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahresauftakt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis