Friedberg

vor 25 Min.

Nachhaltige Kleider: In Friedberg gibt es jetzt Secondhand-Brautmode

Julia Rohrmoser öffnete im Januar einen Secondhandladen für Brautmode in Friedberg.

Plus Mit ihrem Secondhandladen für Brautmode in Friedberg erfüllt sich Julia Rohrmoser einen Traum. Das Besondere: Ihre Kleider kommen aus ganz Deutschland.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Julia Rohrmoser erinnert sich an ihre erste Suche nach einem Brautkleid. Vor einigen Jahren war sie die Trauzeugin einer Freundin und erlebte dabei etwas, das sie zutiefst beeindruckte: "Dieses Strahlen, wenn eine Frau das Kleid findet, ihr Kleid, ist unbeschreiblich." Es brachte die 28-Jährige auf eine Idee, die sich entwickelte, die sie wieder verwarf und schließlich doch in die Realität umsetzte. Mitte Januar öffnete sie ihren eigenen Secondhandladen Brautverliebt in Friedberg.

