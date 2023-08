Friedberg

vor 23 Min.

Nachruf: Friedberg trauert um Rose Maier Haid

Plus Die Künstlerin und Pädagogin ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bis zuletzt hat sie das kulturelle Leben in der Stadt mitgeprägt.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Vier Jahrzehnte lang hat Rose Maier Haid in Friedberg daran gearbeitet, die Kunst zu den Menschen zu bringen. Ihr Name ist untrennbar verbunden mit der Kunstschule an der Bauernbräustraße, mit Ausstellungen und Aktionen. Jetzt ist sie nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Kunst galt ihre Leidenschaft seit der Kindheit in der württembergischen Provinz, wo sie als eines von sechs Kindern eines Dorfschulrektors aufwuchs. Studieren durfte sie nicht, also wurde sie Modell-Direktrice, lebte unter anderem in Brüssel, Frankfurt, Heidelberg, eröffnete irgendwann ihre eigene Kunstschule. Vor 40 Jahren kam sie nach Friedberg, wo sie sich nach der Trennung von ihrem Mann mit den Kindern geborgen fühlte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen