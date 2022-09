"Natürlich unterwegs" – eine Ausstellung von Erika Krammer-Kunz

Plus Eindrucksvoll gelingt es der Künstlerin Erika Krammer-Kunz die Stimmung ihrer Umgebung einzufangen. 17 ihrer Werke werden nun im Bürgernetz Friedberg ausgestellt.

Ein Eichhörnchen! Auf nichts anderes konnte sich der Hund von Erika Krammer-Kunz fokussieren, als die beiden bei einem Spaziergang das Tier entdeckten. Noch Wochen später erinnerte sich ihr Hund an das Eichhörnchen und versuchte, das Tier wiederzufinden. Die Erinnerung an das Tier hat sich bei ihm festgesetzt. Ähnlich, beschreibt es Krammer-Kunz, sei es beim Malen ihrer Umgebung.