Neue Beratungsstellen: Internet und Handy leicht gemacht

Das Bürgernetz richtet in Kooperation mit der Stadt Friedberg Beratungstheken zu Internet- und Smartphone-Fragen ein. Start ist am 21. Juni.

Friedberg gehört zu den 30 Kommunen in Bayern, die im Rahmen des vom Staatsministerium für Digitales geförderten Projekts "zusammen digital" Beratungstheken in Bayern einrichten. Das Projekt soll Hilfe bei ganz individuellen Alltagsfragen zu den Themen Internet und Smartphone bieten. Dabei kann beispielsweise erklärt werden, wie Online-Angebote von Banken oder des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden können. Das Projekt wird vom JFF – Institut für Medienpädagogik durchgeführt. Das Bürgernetz richtet dazu in Kooperation mit der Stadt Friedberg Beratungstheken ein.

Die Bürgernetz-Koordinatorinnen Christine Brookmann und Jeanne Graf freuen sich, dass die Bewerbung beim Digitalministerium Erfolg hatte. Und sie seien sehr dankbar für die Unterstützung der Stadt bei dem "tollen Projekt". Der Bedarf an digitalem Beratungsangeboten sei enorm. Die bisherigen Angebote des Bürgernetzes im Lokschuppen am Bahnhof, zum Beispiel "Schüler helfen Seniorinnen und Senioren an Smartphone & Co.", hätten immer lange Wartelisten. Zusätzlich wollen die beiden Koordinatorinnen im Rahmen von "zusammen digital" Angebote in den Ortsteilen schaffen.

Das Bürgernetz Friedberg richtet Beratungsstellen für Fragen rund um Smartphone und Internet ein. Das Team freut sich (von links): Christine Brookmann, Jeanne Graf de Vergara, Anja Krendlinger, Svitlana Orlova, Torben Glowig, Rosemarie Krendlinger und Gerhard Bank. Foto: Siegfried Neugbauer

Zwei Beratungstheken eröffnen bereits im Juni

Zwei Beratungstheken eröffnen bereits am Mittwoch, 21. Juni, und finden alle zwei Wochen von 16.30 bis 18 Uhr statt: eine im Lokschuppen beim Bürgernetz Friedberg, Bahnhofsstraße 28, Friedberg, und eine in Stätzling, im Pfarrsaal St. Georg, Pfarrer-Bezler-Straße 12. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich persönlich an örtliche Expertinnen und Experten wenden, die an den Beratungstheken für Auskünfte und Unterstützung zur Verfügung stehen.

Im Sinne eines Generationendialogs werden die Beratungen vor allem von jüngeren Menschen durchgeführt, die dafür von medienpädagogischen Fachkräften des JFF – Instituts für Medienpädagogik geschult werden. Torben Glowig, ein Schüler, der das Projekt ehrenamtlich betreut, hat hierfür 19 Jugendliche organisiert. Jeweils zwei Schüler bzw. Schülerinnen sind in den Beratungstheken vor Ort. "Sowohl die anderen Jugendlichen als auch ich sind begeistert von der Projektidee und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam umzusetzen", sagt Torben Glowig.

Bürgernetz Friedberg bekommt Zuschuss für Beratung

In einem Wettbewerb hatten sich mehr als 60 Kommunen beworben. In einer ersten Auswahlrunde wurden 15 Kommunen aus allen Regierungsbezirken – darunter Friedberg – ausgewählt. Teilnehmende Kommunen erhalten eine finanzielle Förderung in Höhe von jeweils 6000 Euro für ein Jahr. In einer späteren zweiten Auswahlrunde werden weitere 15 Kommunen für Beratungstheken ausgesucht.

Das Digitalministerium will so Menschen dabei unterstützen, die Chancen der Digitalisierung zu kennen und zu nutzen. Niemand soll in Zeiten des technologischen Fortschritts außen vorbleiben. (AZ)