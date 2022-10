Bald wird gewählt: Friedberg sucht neue Mitglieder für den Jugendrat

Die Wahlen für den neuen Friedberger Jugendrat stehen bevor. Er stellt Veranstaltungen auf die Beine und will eine Graffiti-Wand initiieren.

Viele Jugendliche fühlen sich von der Politik nicht genug gehört und Entscheidungen machtlos ausgeliefert. Es gibt für junge Engagierte in Friedberg jedoch Möglichkeiten, sich bereits vor dem 18. Geburtstag in der Politik einzusetzen und ihre Generation zu vertreten, zum Beispiel im Jugendrat. Demnächst stehen Wahlen an – und es werden noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht. Themen gibt es viele – von der Graffitiwand bis zum Jugendzentrum.

Sophia-Marie Enderle war in der letzten Periode dabei. Sie sagt: "Ich wollte mich und meine Idee in Friedberg einbringen und Friedberg für Jugendliche attraktiver gestalten." Durch Corona fanden kaum Veranstaltungen statt. In den letzten drei Jahren ging es somit hauptsächlich darum, den Jugendrat politisch zu etablieren und bekannter zu machen. Mit Erfolg, berichtet Enderles Kollegin Finja Kober stolz.

Ein großes Thema für den Jugendrat Friedberg ist eine zweite Graffitiwand

Im Jugendrat kann man sich in verschiedenen Gebieten einbringen, es gibt keine festen Aufgaben. Lediglich die Sprecher oder Sprecherinnen und deren Vertreter oder Vertreterinnen werden gewählt. Ein oft diskutiertes Thema war die Mobilität von Jugendlichen in den Ortsteilen. Der Rat wirkt aber auch bei der Organisation von Veranstaltungen mit. So gestalteten die Jugendlichen im September 2021 einen Escape-Room oder wirkten beim Südufer-Festival am Friedberger See mit.

Auch an der Gestaltung des geplanten Jugendzentrums arbeitet der Rat. Hierfür wurden ein Raumkonzept sowie eine Umfrage gestaltet und Jugendzentren in anderen Städten wurden als Inspiration besichtigt. Aktuell ist ein weiteres großes Thema eine zweite legale Graffitiwand. Auch Gemeinschaftsevents wie eine Bildungsfahrt nach Straßburg oder Vernetzungstreffen mit anderen Jugendräten gehören zu den jährlichen Terminen.

Der Jugendrat Friedberg tagt jeden Monat. Foto: Roland Eichmann



Die Wahl findet alle drei Jahre statt. Bisher haben sich sieben Kandidaten gemeldet, wünschenswert wären jedoch insgesamt neun. Der Jugendrat in Friedberg wurde 1997 zum ersten Mal gewählt. Die Kandidaten müssen zwischen 14 und 21 Jahre alt sein und in Friedberg zur Schule gehen oder ihren Wohnsitz in Friedberg beziehungsweise einem Ortsteil haben.

Lesen Sie dazu auch

Für den Jugendrat sind zwei Jugendpfleger verantwortlich, die als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und dem Stadtrat fungieren. Alle vier Wochen findet eine Sitzung statt, bei der neben den Jugendräten teilweise der Bürgermeister Roland Eichmann und städtische Jugendpfleger anwesend sind. Die Jugendräte und -rätinnen sind oft in Sitzungen des Stadtrates präsent. Von der Politik fühlen sie sich überwiegend gehört, doch natürlich herrsche Ausbaufähigkeit.

Das Engagement im Jugendrat fördert Kompetenzen

Das freiwillige Engagement zahlt sich aus, wirkt kompetenzfördernd und macht sich selbstverständlich wunderbar im Lebenslauf, erklären Frank Büschel von der Stadt Friedberg und Elisabeth Schröttle vom Jugendzentrum. Am Ende der Amtszeit erhalten die Jugendlichen eine Urkunde. Außerdem könne die Mitgliedschaft als Sprungbrett für eine spätere politische Laufbahn dienen.

Die Bewerbungsfrist wurde bis 17. Oktober verlängert. Interessierte können sich den Steckbrief zur Jugendratswahl 2022 auf der Webseite jugendrat-friedberg.de herunterladen und diesen per E-Mail an die Mitarbeiter der Stadtjugendpflege (Elisabeth Schröttle oder Matthias Schäfer) schicken. Vom 7. bis zum 11. November finden in den Schulen Wahlen statt. Am 21. November erfolgt die Übergabe durch den alten Jugendrat.