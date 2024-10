Neues Dienstfahrzeug für die Sozialstation

Die Sozialstation Augsburg Hochzoll Friedberg ist jetzt noch mobiler: Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu hat der Einrichtung einen nagelneuen VW Polo übergeben. Möglich wurde dies im Rahmen der Aktion „VRmobil“, die 2008 zusammen mit dem Gewinnsparverein Bayern e. V. ins Leben gerufen wurde. Seitdem stellt die VR Bank VRmobil-Fahrzeuge für den täglichen Einsatz von Hilfsdiensten, Sozialstationen und anderen gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung. Die Idee, Mobilität dort zu schaffen, wo bislang finanzielle Mittel fehlen oder knapp sind, fand von Anfang an großen Anklang. Mittlerweile sind 19 VRmobile in der Region unterwegs, um Gutes zu tun.

Mit großer Begeisterung wurde der neue „Flitzer“ in die jeweilige Fahrzeugflotte aufgenommen. „Die Unterstützung der VR Bank kommt genau zur richtigen Zeit, denn wir wachsen ständig. Aktuell erweitern wir unser Angebot um die Tagespflege in Ried“, sagte die Geschäftsführerin der Sozialstation, Melita Resler, bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Der stellvertretende Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, Heinrich Stumpf, betonte die Bedeutung der ambulanten Pflegedienste in der Region: „Sie leisten hier enorme Arbeit, und wir freuen uns, Sie ein wenig unterstützen zu können“, so Stumpf.